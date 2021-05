Clamoroso a Manchester, tifosi protestano contro la presidenza United: invasione di campo ad Old Trafford! [VIDEO]

Ultime notizie calcio. Protesta incredibile a Manchester da parte dei tifosi del Manchester United: un migliaio dei tifosi dei Red Devils hanno superato le barriere di Old Trafford e invaso il terreno di gioco prima della gara contro il Liverpool. Al centro la protesta furiosa contro la proprietà americana dei Glazer, specialmente dopo l'iniziale volontà di aderire alla Superlega.

La gara, prevista per le 17.30, ha subito inizialmente uno slittamento per poi essere definitivamente rinviata: le due squadre non sono riuscite a raggiungere l'impianto, perchè bloccate proprio dai tifosi all'esterno.