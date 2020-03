Antonella Leardi, madre del compianto Ciro Esposito, morto in occasione di alcuni scontro tra tifosi a Roma, ha rilasciatola sua opinione sul film 'Ultras'.

"Come dicevo al mio avvocato Pisani , dopo il danno la beffa!! Un film doloroso, e surreale ..una gomorra del calcio. In questo film, sembra che tutto ciò che ho fatto in questi anni sia stato spazzato via ,e il nome di mio figlio, ancora una volta verrà infangato".