Chiariello: "Mi aspetto 9 punti nelle prossime tre gare, solo un ostacolo sul cammino del Napoli"

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato i prossimi impegni che attendono il Napoli:

"Mi aspetto nove punti nelle prossime tre partite, senza sé e senza ma! La Fiorentina vista con il Lecce è una squadraccia, è in grande difficoltà. E' vero che tre punti e la vittoria danno morale e ti fanno risorgere, però la Fiorentina viene da tre sconfitte consecutive. E' una vittoria proprio brutta brutta, Paladino è molto contestato a Firenze e la Fiorentina ha perso Gudmundsson che è un giocatore sul quale aveva puntato tutto. Kean, che ben conosciamo, ha avuto problemi fisici, insomma la Fiorentina in questo momento non viene nel suo momento migliore. Una volta tanto prendiamo una squadra che non è nel suo momento migliore, ne abbiamo prese tante invece nei loro momenti migliori. Perché poi è anche questo che orienta i campionati: la fortuna di trovare le squadre quando sono down o up, noi ne abbiamo trovate tante nel momento up. La Fiorentina non è nel momento up e questo fa pensare che il Napoli possa, dopo questa bella prestazione con l'Inter, battere la Fiorentina.

A Venezia senza sé e senza ma bisogna vincere, anche se il Venezia va rispettato, ha pareggiato con la Lazio e con l'Atalanta a Bergamo. Di Francesco c'ha fatto soffrire a Napoli, l'indicibile Raspadori la sbloccò a pochi minuti dalla fine. Ma quella è una vittoria che bisogna assolutamente fare. E questo Milan che francamente mi sembra più una collezione di figurine che una squadra e domani ci farà un favore, perché se perde pure o non riesce a battere neanche la Lazio a Milano l'allenatore verrà cambiato per la terza volta, si parla di Tassotti. Conceicao va via se non batte la Lazio, però con la sconfitta della Lazio il Napoli si porta a più 10 dal quinto posto, quindi blinda la Champions in maniera importante a 11 turni dalla fine. E il Milan è battibile, quindi onestamente l'ostacolo alto che io vedo è dopo il Milan: il Bologna a Bologna, perché gioca un grande calcio".