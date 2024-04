Chiariello: "Giocatori del Napoli da esporre al pubblico ludibrio! Linea durissima, propongo amichevole per contestare la squadra"

Notizie calcio Napoli. Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello:

“Io esporrei i giocatori del Napoli al pubblico ludibrio. Farei come fece quella volta De Laurentiis dopo l’ammutinamento, che organizzò di giovedì un’amichevole all’ora San Paolo con l’obiettivo di fare contestare la squadra, cosa che avvenne. Allora propongo che mercoledì o giovedì, il Maradona sia la scena di Napoli A contro la Primavera, aperta gratis al pubblico e che tutti vadano a contestare la squadra con putipù, megafoni e panolada. Da domani li chiuderei in ritiro, sequestri dei cellulari e obbligo di stare insieme nella hall. Si devono vergognare in faccia e si devono vergognare! Non linea dura ma durissima! Congelare gli stipendi!