All'indomani di Como-Juventus 1-2, il giornalista Umberto Chiariello su X commenta così:

76’ di gioco: Conceicao si tuffa, protesta, simula e non prende il giallo. Politano prende un pestone, non protesta, non simula, e prende il giallo. Rocchi, tutto a posto? PS: Tank, apri la porta: c’è Kean con 2 purpette che ti vuole chiedere una cosa. Chi ha preso il pacco, la Juve o la Viola? Su, un po’ di sana ironia! Salutate la capolista!