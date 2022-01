Chi ha il Napoli in panchina a Torino? Ecco gli 8 panchinari a disposizione per Juventus-Napoli

Formazioni Juve-Napoli - Sono tantissime le assenze per Covid-19, per i calciatori impegnati in Coppa d'Africa e con Fabian Ruiz infortunato. Al netto delle tantissime assenze, questa è la panchina del Napoli di oggi contro la Juventus.

Panchina Napoli, ecco chi c'è per Juve-Napoli

Chi ha il Napoli in panchina contro la Juve stasera? Al netto delle assenze e di alcuni Primavera portati con sé a Torino, questi sono i calciatori a disposizione e in panchina per subentrare a gara in corso:

Panchina Napoli: Marfella, Idasiak, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Elmas, Vergara, Petagna.

C'è anche Eljif Elmas, il cui tampone a questo punto avrà dato esito negativo al Covid-19.

Per completezza, è questa la panchina della Juventus:

Panchina Juve: Perin, Senko, De Sciglio, Arthur, Dybala, Kean, Bentancur, Kulusevski.

Formazioni ufficiali Juventus-Napoli, ecco i titolari del match

JUVENTUS - Szczesny, Cuadrado, Rugani, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi. A disposizione: Perin, Senko, De Sciglio, Arthur, Dybala, Kean, Bentancur, Kulusevski

NAPOLI - Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. A disposizione: Marfella, Idasiak, Zanoli, Costanzo, Spedalieri, Elmas, Vergara, Petagna