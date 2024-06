Chi è Bradley Locko che piace al Napoli: ruolo, ingaggio e curiosità | FOCUS

Bradley Locko è uno dei profili più interessanti dell’ultima Ligue 1. Il classe 2002 gioca nel Brest ed è stato accostato al Napoli nelle ultime ore. Locko è un calciatore di piede sinistro che può giocare sia da terzino in una difesa a quattro che da esterno a tutta fascia.

Chi è Bradley Locko: età, ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Nato il 6 maggio 2002 nel comune di Ivry-sur-Seine, Locko cresce nei settori giovanili di Montrouge 92, Lorient e Stade Reims, prima di debuttare con quest’ultima nel calcio professionistico durante la stagione 2021-2022. Il francese raccoglie 24 presenze in Ligue 1, per un totale di 1.002 minuti, conditi da un gol e un assist.

Nel 2022-23 viene acquistato in prestito dal Brest che poi decide di riscattarlo per soli 500mila euro. In quella stagione, Locko non ha trovato molto spazio in squadra totalizzando appena 7 presenze stagionali. Quest’anno invece c’è stata la vera esplosione con ben 35 presenze stagionali ed anche 3 assist per un totale di 3.069 minuti giocati.

Bradley ha un fratello gemello, Bryan, che gioca nel St. Pierre de Milizac. Con il Brest ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio di poco inferiore al milione lordo.