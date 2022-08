Chelsea, Koulibaly si presenta: domani alle 13 la prima conferenza stampa in diretta

Ultime notizie calcio - Kalidou Koulibaly viene presentato dal Chelsea. In vista del weekend di apertura della Premier League, Kalidou Koulibaly terrà la sua prima conferenza stampa da giocatore del Chelsea domani, mercoledì 3 agosto 2022.

Conferenza stampa Koulibaly: si presenta al Chelsea

L'appuntamento con la prima conferenza stampa di Koulibaly è per la giornata di domani, alle ore 13:00. Il difensore senegalese risponderà alle domande dei giornalisti nella sala multimediale di Cobham si potrà seguire in diretta sulle piattaforme digitali del Chelsea, sia sul sito ufficiale che attraverso l'app The 5th Stand.