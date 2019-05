Chelsea, Higuain una furia in allenamento: l'argentino nervosissimo con compagni di squadra e staff! [VIDEO]

L'ambientamento al Chelsea di Gonzalo Higuain prosegue sempre tra mille difficoltà. Negli ultimi tempi si sta parlando con insistenza via via maggiore di un suo ritorno a Torino a causa della volontà dei Blues di non riscattarlo. L'ex Napoli pare subire questa situazione delicata ed oggi ha dato prova, in allenamento, di tutto il suo nervosismo.

Chelsea, Higuain nervosissimo ad una settimana dalla finale di Europa League

Tra poco meno di una settimana il Chelsea affronterà l'Arsenal in finale di Europa League. Si tratta di una gara a dir poco delicata per la squadra allenata da Maurizio Sarri. A quanto pare, però, Higuain non ci arriva nella miglior maniera possibile. Oggi, in allenamento, è apparso a dir poco nervoso, arrivando a litigare prima con Zappacosta, poi con un membro dello staff di Sarri ed infine con il portiere Caballero.

