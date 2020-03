Champions League, Napoli multato dopo il match col Barça: laser e calcio d'inizio in ritardo

Competizioni ferme ma disciplinare Uefa impegnata a infliggere i provvedimenti relativi alle ultime gare disputate. In Champions due giornate di squalifica al centrocampista del Borussia Dortmund ed ex Juventus, Emre Can, espulso nel match di ritorno degli ottavi di finale in casa del Psg (parigini ai quarti, tedeschi eliminati). Per quanto riguarda le società ammende tra le altre al Napoli, sanzionata con 27mila euro di multa. In particolare, i partenopei hanno ricevuto 12mila euro di multa per l’utilizzo dei puntatori laser e 15mila euro per la responsabilità nel ritardo nel calcio di inizio. Per lo stesso motivo, 15mila euro di multa sono stati comminati anche al Barcellona.