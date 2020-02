Champions League, i ricavi fin qui ottenuti dal Napoli: ADL sfiora i 60 milioni!

Ultime notizie calcio Napoli - Questa settimana riapre i battenti la UEFA Champions League con delle gare valevoli per l'andata degli ottavi di finale. Il Napoli andrà di scena il 25 febbraio in casa contro il Barcellona. Interessante, però, lo studio relativo ai ricavi degli azzurri nell'edizione della Champions attualmente in corso realizzato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio portale.

7,5 milioni dal piazzamento dello scorso campionato (parte di market pool)

15,25 milioni bonus partecipazione alla fase a girono

15,5 milioni in base al ranking dell'ultimo decennio

10,8 milioni di euro per il cammino ai gironi (3 vittorie da 2,7 milioni e 3 pareggi da 0,9 milioni)

9,5 milioni di euro per la qualificazione agli ottavi

0,8 mln di euro bonus redistribuito legato ai pareggi.

Complessivamente, dunque, si tratta di una cifra che si aggira intorno ai sessanta milioni di euro.