Champions League - Barcellona-Napoli, riapre la vendita dei biglietti: si va verso le porte aperte? [FOTO]

Dopo qualche giorno di blocco, è ripresa regolarmente per il club spagnolo, la vendita dei biglietti per la sfida tra Barcellona e Napoli del 18 marzo valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Il sito ufficiale blaugrana ha riaperto la vendita dei tagliandi nonostante le ultime notizie che parlavano dell'eventualità di disputare la partita a porte chiuse a causa dell'emergenza del coronavirus.

Una notizia che propenderebbe verso il regolare svolgimento del match con la presenza dei tifosi, o almeno di quelli del Barcellona.

