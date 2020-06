Champions, il Barcellona non vuole giocare il ritorno degli ottavi col Napoli in Portogallo, i dettagli

Ultime calcio Napoli - Quella di ieri è stata una giornata fondamentale per il calcio europeo. Il Comitato Esecutivo della UEFA ha preso alcune decisioni importanti, organizzando la fase finale delle due competizioni continentali. La Champions League si chiuderà con una final eight a Lisbona, ma restano da disputare i ritorni di metà degli ottavi di finale (Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Bayern-Chelsea e Manchester City-Real Madrid) e non è stato ancora definito dove verranno giocate le partite. Quello che si sa è che gli incontri di terranno il 7 e l'8 agosto, in campo neutro (Porto o Guimaraes) oppure nelle sedi casalinghe originarie. Una opzione, quest'ultima, che sembra essere quella preferita da Barcellona e Manchester City: i due club avrebbero già comunicato all'UEFA di essere intenzionati a giocare al Camp Nou e all'Etihad. Lo riporta As.

