CdM - Olivera e Meret convocati per Milan-Napoli? Le ultime da Castel Volturno

Ultime notizie SSC Napoli - Verso Milan-Napoli, Mazzarri spera di recuperare anche Olivera e Meret, fuori dai convocati da molto tempo ormai. Ne parla l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Per Olivera e Meret prima parte di seduta in gruppo. Nei prossimi giorni saranno valutate le loro condizioni. Ormai da un po’ hanno aumentato i carichi di lavoro. Mazzarri intende vederli all’opera assieme ai compagni negli allenamenti che scandiscono l’avvicinamento alla trasferta di Milano. La speranza del tecnico toscano è che entrambi possano recuperare già per domenica. Altrimenti il loro rientro slitterebbe a sabato 17, col Genoa, a Fuorigrotta".