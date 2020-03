CdM - Coronavirus, il Napoli sospende fino al 15 marzo gli allenamenti delle giovanili

Ultime notizie calcio Napoli - L'Allarme Coronavirus è entrato di prepotenza, metaforicamente, anche nel mondo del calcio e non è un certo casuale il provvedimento del Governo che ha imposto la sospensione dell'attività sportiva in tutto il Paese, compresa anche la Serie A. Ecco i primi provvedimenti presi dal Napoli, stando a quanto si legge sul Corriere del Mezzogiorno:

"Il Napoli ha sospeso fino a domenica 15 marzo gli allenamenti di tutte le formazioni giovanili, anche quelle impegnati nei campionati nazionali in cui non si giocherà fino al 3 aprile (Under 17, 16 e 15) come in quelli regionali, addirittura a data da destinarsi nella categoria Primavera 1".