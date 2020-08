Castel di Sangro, la Coppa Italia c'è ed è possibile scattare una foto per tutti i tifosi [FOTO E VIDEO CN24]

Ultime calcio Napoli - La coppa Italia è a Castel di Sangro. Il trofeo vinto dagli azzurri contro la Juventus è esposta nel Palazzetto dello Sport della cittadina che ospita il ritiro azzurro. Per chi volesse, può scattare anche una foto, per la gioia dei tifosi accorsi in ritiro nonostante l'emergenza Covid-19 e gestiti, attraverso tutte le precauzioni del caso, dai volontari e dalle forza dell'ordine presenri sul posto. Con uno scontrino per qualsiasi acquisto allo store, è possibile anche avvicinarsi del tutto e scattarla a pochi centrimetri di distanza. Questi gli scatti della coppa.

