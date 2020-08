Castel di Sangro, giorno 3: dall'omaggio a Mertens al super gol di Insigne, quanti applausi per Osimhen [FOTOGALLERY CN24]

Ultime calcio Napoli - Quinta seduta di allenamento a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini, nella terza giornata di allenamento. Gli azzurri, dopo una fase di riscaldamento, si sono affrontati, divisi in 4 squadre, in partitine a campo ridotto. Osimhen in gol, Insigne in spolvero e tante belle giocate come Lozano che, in semirovesciata ha fatto esplodere i tifosi presenti sugli spalti. Rivivi la seduta odierna con gli scatti di CalcioNapoli24.

