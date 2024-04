Non solo Spalletti, anche Carmando al Maradona: lo scatto con Edoardo De Laurentiis | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Non solo il CT Luciano Spalletti che fa ritorno allo stadio Maradona, accolto con un boato dai tifosi partenopei. Sugli spalti e in campo era presente in occasione di Napoli-Frosinone anche un'altra leggenda della storia del club azzurro: stiamo parlando di Salvatore Carmando, storico massaggiatore della squadra azzurra e protagonista dei due scudetti dell'epoca Maradona. A mostrare la foto è Daniele 'Decibel' Bellini, in compagnia del vice-presidente della SSC Napoli Edoardo De Laurentiis:

Carmando, De Laurentiis e Decibel Bellini