Caprile show in Milan-Cagliari: pagelle da urlo per il portiere

Ultime notizie - Elia Caprile è stato protagonista assoluto del pareggio strappato dal Cagliari in casa del Milan. Ecco le pagelle dei quotidiani per il calciatore del Napoli in prestito con diritto di riscatto in Sardegna:

Tuttosport 7,5. Nella prima col Cagliari, per giunta al Meazza, regala una prestazione con i fiocchi: bravissimo su Pulisic e Abraham nonché sul bolide finale di Theo.

?Gazzetta dello Sport 7,5. L'esordio in rossoblu è da protagonista. Dice di no a Pulisic (due volte), Reijnders Leao e Jimenez. Miracolo Su Abraham. Sfortunato sull'1-0.

Corriere dello Sport 8. Esordio difficile perché vede sbucare rossoneri da ogni lato. Decisivo sul tiro di Pulisic da due metri e su Abraham. Vola ovunque, eroe della serata.