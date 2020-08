Caos Salernitana, i tifosi vogliono l'allontanamento di Lotito: chiesto l'intervento del governatore De Luca

Notizie - E' caos in casa Salernitana, con i tifosi che, stanchi di cinque anni di Serie B e poche ambizioni, hanno addirittura richiesto l'intervento del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, chiamato a trovare una soluzione alla vicenda. Come riferisce Il Mattino - ed. Salerno, nella serata di ieri si è svolto un incontro della tifoseria - il primo, un altro è in programma il 20 settembre - nel piazzale antistante lo storico stadio Vestuti, e molti supporters granata hanno ovviamente puntato il dito contro la proprietà, oltre poi a chiedere l'allontanamento del Ds Angelo Fabiani: ma con Claudio Lotito e Marco Mezzaroma è stato chiesto anche un incontro pubblico, da tenersi a Salerno. Prima che si arrivi a soluzioni drastiche, considerando che tra le proposte emerse c'è anche quella di disertare lo stadio qualora lo stesso riaprisse al pubblico: una sorta di campagna chiamata "Zero abbonamenti", che prevede anche il boicottaggio di tutto il merchandising ufficiale del club. Sono attesi sviluppi