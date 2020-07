Caos Arthur: il nuovo acquisto della Juve non si presenta ai test del Barcellona! Non ci sarà con il Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Clamoroso quanto fatto da Arthur, centrocampista del Barcellona acquistato dalla Juventus. Il brasiliano, infatti, non si è presentato alla ripresa dei test del club catalano in vista della partita di Champions League contro il Napoli ed a questo punto salterà la tanto attesa partita. I blaugrana sono imbufaliti e la società  ha minacciato di prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di Arthur che, però, sembra ovviamente intenzionato a restare comunque in Brasile.Â