Candreva sbotta sui social, mostra il presunto fallo di Demme su Tchaouna | FOTO

Antonio Candreva protagonista in campo durante Napoli-Salernitana ma anche fuori dal campo al termine della partita. Dopo la sua rete clamorosa che stava regalando alla Salernitana quantomeno un punto, salvo poi vedere il pari sfumare a causa del gol di Rrahmani allo scadere, il centrocampista granata si è sfogato sui social postando il video del presunto fallo di Demme su Tchaouna prima dell'assist decisivo per il difensore kosovaro. Candreva ha poi aggiunto due emoji raffiguranti la rabbia. Clicca su foto allegate per vedere: