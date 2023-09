Camerun-Burundi, match decisivo per la Coppa d'Africa: Anguissa titolare

Frank Zambo Anguissa è titolare nelle formazioni diramate dal Camerun che questa sera si gioca la decisiva partita del girone di qualificazione alla Coppa d'Africa contro il Burundi.

Anguissa titolare con il Camerun

Dietro la Namibia, Camerun e Burundi hanno 4 punti ed una gara in meno. La gara di andata è terminata con la vittoria della squadra di Anguissa in trasferta, col punteggio di 1-0. Basta un pareggio per passare il turno per il maggior numero di punti negli scontri diretti.

