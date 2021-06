CdM - Top club su Osimhen, ADL pronto a blindarlo con un rinnovo fino al 2025!

Calciomercato Napoli - Ultimissime di calciomercato sul Napoli e Victor Osimhen. Il bomber del Napoli è tornato nella sua Lagos in Nigeria, dove si è dedicato totalmente alla sua gente. Il calciatore ha voglia di divertirsi e tenersi in forma in vista del ritiro con Luciano Spalletti. Intanto, arrivano novità importanti sul contratto di Osimhen con il Napoli.

calciomercato napoli, osimhen e insigne

Calciomercato Napoli, rinnovo Osimhen: De Laurentiis pronto a blindarlo fino al 2025

Il Napoli punta su Victor Osimhen e può rinnovargli il contratto. Infatti, il centravanti nigeriano, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, ha firmato un contratto fino al 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione soltanto la scorsa estate. La dirigenza del Napoli ha deciso di voler estendere l’accordo con Osimhen di un altro anno. La prossima sarà la stagione in cui Osimhen dovrà dimostrare la continuità che non ha potuto avere quest’anno a causa prima di un fastidioso infortunio alla spalla e poi della positività al Covid-19.

mercato napoli, rinnovo osimhen

Ultime notizie Napoli calcio, top club su Osimhen

Intanto, il Napoli vuole rinnovare il contratto di Victor Osimhen perché il calciatore ha attirato le attenzioni dei grandi top club europei, soprattutto inglesi, stregati dal suo strapotere fisico abbinato alla capacità di attaccare lo spazio in campo aperto. In Italia, è andato in doppia cifra alla sua prima stagione, realizzando 10 reti in 30 gare totali, fra tutte le competizioni. Il Napoli, che nel luglio dello scorso anno l’ha strappato al Lille per 60 milioni di euro complessivi, rendendolo l’acquisto più costoso della sua storia, sa di aver in casa un potenziale campione, del quale si sono solo intraviste le potenzialità fisiche e tecniche.

calciomercato napoli, rinnovo insigne

Mercato Napoli, rinnovo Insigne

Ancora distanza, invece, per il rinnovo di Insigne e il Napoli. Il capitano è in scadenza nel 2022 e a differenza di Osimhen che può prolungare il contratto con il Napoli Insigne può anche non farlo.