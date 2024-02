Ultime notizie. Addio a Giacomo Losi, ex calciatore e allenatore, morto all'età di 88 anni. Fu allenatore di molti club campani, come Turris, Nocerina e Juve Stabia, ma soprattutto è stato uno dei calciatori più amati nella storia della AS Roma, soprannominato appunto "Core de Roma".

Nato a Soncino, in provincia di Cremona, divenne una vera a propria leggenda giallorossa tra gli anni '50 e '60. Calcio italiano in lutto.