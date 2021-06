Calcio a 5, Napoli Futsal, ecco Fernandinho: “Sarà fantastico giocare a Napoli”. Il presidente Perugino: “Ci farà divertire”

Calcio a 5 - Fernando Nascimento Cosme, da tutti conosciuto come Fernandinho è un nuovo giocatore del Napoli. Nato a San Paolo l'1 luglio 1983, pivot, ha iniziato la sua carriera nel Círculo Militar, uno dei migliori talenti internazionali, tanto da vincere nel 2004 il Futsal Awards riservato al miglior giovane al mondo. Nella stagione 2004-05 viene acquistato dal Prone Lugo con il quale l'anno seguente vince la Coppa delle Coppe. Dopo quattro stagioni in terra iberica il giocatore si trasferisce alla Dinamo Mosca con la quale vince tre Superleague, sei Coppe nazionali e una Coppe Intercontinentale.

Con la Nazionale Under-20 di calcio a 5 del Brasile ha vinto nel 2004 il campionato continentale di categoria, laureandosi inoltre capocannoniere della manifestazione con 13 gol. Con la Nazionale maggiore ha ottenuto l'oro ai mondiali di Thailandia 2012. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie del Joinville e Benfica. "Mi hanno parlato benissimo di questa società e io sono un giocatore che ha sempre grande ambizione – dice -. E' stato il motivo principale per cui ho scelto di venire qua. C'è un bel gruppo, conosco il campionato italiano, sarà bello confrontarsi con grandi campioni, ma sono qua per fare bene e per lottare insieme per l'obiettivo che ci chiederà la società"

Il presidente Perugino ne esalta le qualità: "E' stato il primo giocatore a cui ho pensato, sono convinto che con la sua classe e qualità ci possa dare tantissimo in fase realizzativa. Ha grande voglia di fare divertire i tifosi e regale loro le emozioni che tutti ci aspettiamo da ottobre".

