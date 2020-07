Calcio a 5, Domanda d'iscrizione in serie A. Napoli, il presidente Perugino: "Una ammissione equivale ad un diritto acquisito sul campo"

Ultime calcio Napoli - Il Napoli farà domanda d'iscrizione alla serie A. E' un percorso, già annunciato, che la società vuole intraprendere in considerazione di quanto accaduto nella passata stagione. Un campionato da migliore seconda con ampie possibilità di raggiungere il traguardo promozione attraverso i play off, lo stop per l'emergenza sanitaria e quel sogno rimasto nel cassetto in un momento delicato per il futsal nazionale.

Il presidente Serafino Perugino motiva le ragioni della decisione: "Abbiamo fatto una scelta importante con il cambio denominazione, siamo l'unica squadra della città a questo livello ed era giusto chiamarci Napoli per rappresentarla a dovere. Dal 2012, in ogni categoria ci siamo sempre comportati da professionisti con una struttura ed una organizzazione di primo livello e lo facciamo perché crediamo che il biglietto da visita di un club debba essere prima di tutto questo. E' una società che poggia su una solida forza economica, ci siamo mossi sul mercato per allestire un organico in grado di essere competitivo anche nella massima categoria. Il Covid-19 ha frenato quella che sulla carta era più di una eventualità di essere promossi in A dalla post season, e riteniamo una ammissione per merito sportivo assolutamente equivalente ad un diritto acquisito sul campo. Vogliamo essere nella élite del calcio a 5, se ci fosse la possibilità ne saremmo ben lieti e sarebbe un onore far compagnia alle altre tre campane stabilendo un vero e proprio record".

