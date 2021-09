Cagliari, il report della seduta di oggi: lavoro tattico e terapie per Ceter, domani parla Mazzarri

Ultime calcio - A due giorni dalla gara contro il Napoli i rossoblù sono scesi in campo questo pomeriggio per continuare la preparazione alla gara del “Diego Armando Maradona” (domenica 26 settembre, ore 20.45, diretta su Dazn).

Dopo gli esercizi di attivazione tecnica, la seduta odierna si è prima basata su un lavoro atletico. Poi esercitazioni tattiche in funzione della gara e partitella finale. Terapie per Damir Ceter.

Domani l’allenamento è in programma al mattino, a seguire mister Mazzarri presenterà il match ai media: la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club dalle 14.45. La squadra partirà per Napoli nel pomeriggio.