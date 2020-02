Cadena Ser, Garcia a CN24: "Barcellona nel caos, se Messi non fa il suo la squadra non gira. Situazione delicata per i blaugrana"

Ultimissime calcio Napoli - Tono Garcia di Cadena Ser è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Situazione complicata in casa Barcellona. In campo e fuori il Barcellona non vive un periodo sereno. Questa squadra non sembra girare. Dall'arrivo di Satin non è cambiato tanto il Barcellona. Se Messi fa il suo la squadra gira, senza di lui la gara si complica. Il Barcellona è una bomba ad orologeria in questo momento. Non tutti volevano mandar via Valverde. Quello del presidente Bartomeu che ha assunto un'azienda per poter gettare fanco sui social dei calciatori è un caso molto complicato".