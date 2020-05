Bundesliga, via i tamponi per i calciatori: già tre positivi!

Ultime notizie calcio - La Germania si avvia verso la ripresa dei principali campionati ed alle squadre è stato chiesto di effettuare dei tamponi ai vari calciatori per accertarsi che nessuno di loro abbia contratto il Coronavirus. Ebbene, il Colonia sui propri canali social ha reso noto che tre suoi calciatori sono risultati positivi e saranno adesso tenuti a rispettare il periodo di 14 giorni di isolamento, in attesa di un nuovo test. La squadra, però, intanto continuerà ad allenarsi in attesa della ripresa del massimo campionato tedesco.