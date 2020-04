Bundesliga verso la ripresa, i ministri dello sport firmano il via libera: spunta una prima data

Ultime notizie - Nella giornata in cui la Francia e l'Argentina hanno annunciato lo stop dei campionati a causa dell'emergenza Coronavirus, la Germania prosegue nel suo tentativo di tornare nel minor tempo possibile ad una vita normale. Per questo motivo i Ministri dello sport dei 16 Laender federali della Germania hanno dato parere positivo alla ripresa della Bundesliga in un documento congiunto emanato in vista della riunione con la cancelliera Angela Merkel in programma giovedì. In Bundesliga le squadre sono già tornate ad allenarsi seguendo regole speciali e la German Football League (DFL) ha comunicato di essere pronta a riprendere già dal prossimo 9 maggio.

Borussia Dortmund Bundesliga