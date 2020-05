Bundesliga - "Vatti a scop*** tua nonna", l'insulto shock di Todibo ad Haaland

Calcio - Il ritorno del grande calcio è già di per sé la notizia principale del week-end, battezzato dal derby della Ruhr vinto 4-0 dal Borussia Dortmund contro lo Schalke 04. Il distanziamento sociale, i contatti ridotti al minimo, le mascherine per tecnici, staff e calciatori in panchina, il divieto di esultanze o le due sostituzioni extra sono solo alcuni degli aspetti inediti: l'assenza dei tifosi, ad esempio, oltre a rendere più "freddo" lo scenario, porta in dote tutta una serie di novità cui siamo poco abituati, come cogliere le frasi dei protagonisti in campo, altrimenti totalmente sovrastate dai cori delle curve.

Se può essere curioso ascoltare un'indicazione di un allenatore o la chiamata di un modulo da parte di un calciatore, hanno sicuramente un'eco differente provocazioni, insulti e scaramucce tra i protagonisti. Il caso più eclatante è stato quello che ha coinvolto Todibo, difensore dello Schalke in prestito dal Barcellona, e il suo "Vatti a scop*** tua nonna" rivolto ad Haaland nel corso di un calcio d'angolo. La stampa tedesca parla già di una possibile squalifica per il francese.