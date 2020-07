Bucchioni: "Sarri in bilico, la Juve ha congelato la pista Milik"

Ultime calcio - Il futuro di Maurizio Sarri alla Juve non è più sicuro. Enzo Bucchioni scrive così su Tuttomercatoweb:

Bucchioni

"Il piano di fare una Juve con giocatori più sarriani per la prossima stagione, la volontà di accontentare il tecnico comprando Jorginho e Milik dopo Arthur e Kulusewski, è stato accantonato in attesa di capire. Oggi il futuro è un’incognita. Ma non basta, se Sarri dovesse essere davvero esonerato in agosto si aprirebbe un problema non da poco. Guardiola s’è chiamato fuori, Zidane ieri sera ha conquistato la Liga e i suoi alti e bassi con Florentino sono diventati ormai un classico, gestibili".