Bucchioni: "Milik-Juve, ADL non si muove dalle sue richieste. Si attende l'annuncio di Osimhen e su Under..."

Ultime calcio Napoli - Enzo Bucchioni ha scritto nel suo editoriale per Tuttomercatoweb:

Bucchioni

"Serve anche alla Juve che sta affinando la strategia per trovare il nuovo Higuain. Milik piace, ma non da oggi. De Laurentiis non si muove da una richiesta alta, attorno ai 40 milioni e per un giocatore in scadenza sono ritenuti troppi da Paratici. Stante così le cose, si sta studiando la possibilità di un accordo con il giocatore che andrebbe in scadenza nel 2021 e quindi alla Juve a parametro. Il Napoli ha chiuso per Oshimen, come sappiamo si aspetta solo l’annuncio ufficiale e sta lavorando da tempo per Under con la Roma. Il ragazzo ha già dato l’ok al trasferimento. Ma nelle ultime ore tiene banco la gara di ritorno con il Barca di sabato prossimo. Un nuovo focolaio e tanti casi di Coronavirus preoccupano e non poco, De Laurentiis ha chiesto di spostare la sede della partita, ma ieri sera l’Uefa ha ribadito che si giocherà comunque al Camp Nou".