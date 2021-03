Bucchioni: "Allenatore Napoli, ADL pensa alla nuova generazione ma sogna Allegri: lo conferma Galeone"

Napoli Calcio - Enzo Bucchioni scrive nel proprio editoriale per Tuttomercatoweb:

"Un’altra società delusa forse anche con troppa fretta, è il Napoli. De Laurentiis però vuol ripartire a programmare dall’allenatore perchè Gattuso, secondo il presidente partenopeo, non avrebbe completamente valorizzato una rosa forte. E’ maturata quindi l’idea di riportare a casa Sarri, ma l’allenatore toscano da una parte è affascinato, ma dall’altra ha perplessità che aumentano giorno dopo giorno. E’ troppo esperto per non sapere che potrebbe diventare in fretta una sorta di parafulmine, conosce Adl e i suoi umori. C’è chi sta facendo il pontiere, ma non c’è da scommettere su un’operazione del genere. Sarri andrebbe più volentieri alla Fiorentina con un piano triennale di forte rilancio o in un’altra big (la Roma?) per un’esperienza nuova. E allora chi va a Napoli? Adl è tentato da un allenatore della nuova generazione, dal più maturo De Zerbi (un ex da giocatore), all’incognita Italiano come fece Berlusconi con Sacchi, ma i rischi sembrano alti. Alla fine potrebbe dirottare tutto su Allegri che piace da tempo. La conferma è arrivata ieri da Galeone, il papà calcistico di Max. I freni si chiamano gioco e juventinità. Libero a giugno ci sarà anche Spalletti, un altro profilo da tenere in considerazione".