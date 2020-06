Brasile, bufera su Cazares dell'Atletico Mineiro: positivo al Covid ed organizza tre feste! Maxi multa in arrivo

Ultime notizie calcio - Juan Cazares, calciatore dell'Atlético Mineiro, è uno dei calciatori che sta facendo più notizia in Brasile in questi tempi a causa dei suoi comportamenti irresponsabili. Il calciatore ecuadoriano ha infatti organizzato tre feste private nel suo appartamento durante il periodo di quarantena: l'ultima il giorno prima di sottoporsi al tampone in cui è risultato peraltro positivo. Per questo motivo sarà multato con una sanzione pari a 22.000 € dal momento che ha sia violato le norme del lockdown ha messo seriamente a rischio anche la vita di altre persone.