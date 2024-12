Bove come Eriksen, confermata una clamorosa ipotesi

Condizioni Bove ultimissime notizie, ci sono delle novità su quello che sta accadendo all'ospedale Careggi di Firenze dove è ricoverato per un malore il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove.

ll cuore del giovano giocatore di soli 22 anni si è fermato durante Fiorentina-Inter per qualche istante e ora ci sono tanti accertamenti ancora da dover fare prima di prendere una decisione definitiva sul malore di Bove. Altri nuovi esami e tanta pazienza: è questa ora la quotidianità per il centrocampista viola Edoardo Bove.

Condizioni Bove, accae come Eriksen

Serie A - Il giocatore, costantemente monitorato nel reparto di terapia intensiva cardiologica dove è stato spostato da un paio di giorni, viene sottoposto a continui esami, come quelli di ieri che non riguardano solo il cuore ma anche altri organi, per un quadro completo sul perché dell'aritmia cardiaca ma anche su cosa ha provocato il dosaggio troppo basso di potassio rilevato nel giocatore all'arrivo in ospedale e che può appunto provocare l'aritmia stessa. Con un confronto tra i medici che lo seguono.

Come riportato da Tuttosport sono ore difficili per Edoardo Bove perché, nonostante cerchi di restare positivo e scalpiti per uscire e tornare alla normalità, deve invece prendere coscienza del fatto che potrebbe essere necessario impiantare un defibrillatore sottocutaneo che tenga sotto controllo il ritmo cardiaco e che entri in funzione in caso di tachicardia o fibrillazione ventricolare. Tipo quello impiantato nel 2022 a Eriksen, che però comporta lo stop agonistico in Italia, e al ciclista Sonny Colbrelli che ha dovuto lasciare il ciclismo e che in questi giorni ha fatto sentire la sua solidarietà a Bove.