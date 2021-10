Bournemouth shock, Brooks: "Ho il cancro ma tornerò presto"

Ultime calcio - Notizia shock in casa Bournemouth con il centrocampista David Brooks che ha rivelato tramite un comunicato che nei giorni scorsi gli stato diagnosticato una particolare forma di cancro:

"Questo messaggio è molto difficile da scrivere per me. Mi hanno diagnosticato un linfoma di Hodgkin al secondo stadio. Inizierò un ciclo di trattamento la prossima settimana. Anche se è stato uno shock per me e per la mia famiglia, la prognosi è positiva e sono fiducioso che mi riprenderò completamente e tornerò presto in campo vorrei mostrare il mio apprezzamento per tutti i medici, gli infermieri e il personale che ho incontrato, per la loro professionalità, calore e comprensione".