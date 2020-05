Boris Johnson chiama il suo sesto figlio come i medici che lo hanno salvato dal COVID-19

Notizie - Lo scorso 29 aprile è nato Wilfred Lawrie Nicholas, sesto figlio del Premier britannico Boris Johnson. Come riporta la BBC, il politico dimesso nei giorni scorsi dall'ospedale dopo essere stato ricoverato in condizioni critiche a causa del Coronavirus ha deciso di omaggiare proprio i due medici del St Thomas Hospital di Londra che gli hanno salvato la vita (Nick Price e Nick Hart), scegliendo appunto il nome "Nicholas" per il neonato. Wilfred, invece, è il nome del nonno del padre, mentre Lawrie quello del nonno della madre del bimbo