Bologna-Napoli le formazioni ufficiali: le scelte di Ancelotti e Mihajlovic

Formazioni Ufficiali di Bologna-Napoli. Il match valido per la 38esima giornata di Serie A, si giocherà tra poco allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 20.30. Di seguito le scelte dei tecnici Ancelotti e Mihajlovic:

Bologna-Napoli Formazioni Ufficiali

BOLOGNA - In attesa di comunicazione

In attesa di comunicazione NAPOLI - In attesa di comunicazione

Bologna-Napoli IN DIRETTA CN24

Il fischio d'inizio di Bologna-Napoli è previsto per le ore 20:30. Già qualche ora prima della partita, però, potrete seguire in tempo reale tutto ciò che succede allo stadio, collegandovi con CalcioNapoli24, sul sito, su Facebook oppure sul Digitale Terrestre (canale 296). Ampio pre-partita, formazioni ufficiali in anteprima, collegamenti con i tifosi, diretta testuale della partita e poi tutte le interviste ai protagonisti del match, le opinioni degli addetti ai lavori, le pagelle, la fotogallery, video e tutte le notizie relative a Bologna-Napoli.