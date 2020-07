Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domani per la 33esima giornata di Serie A al Dall'Ara (ore 19.30). Younes non partirà per Bologna per un risentimento muscolare. I convocati: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.