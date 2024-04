Bologna, brutte notizie per Ferguson: rottura del crociato, 7 mesi out

Arrivano pessime notizie per il centrocampista che ora dovrà stare fermo a lungo dopo il brutto infortunio. Rottura del legamento crociato e ora dovrà operarsi e stare poi fuori per 7 mesi circa.

Infortunio Ferguson, i tempi di recupero

Arrivano ora degli aggiornamenti che riguardano le condizioni dell'obiettivo anche del Napoli Lewis Ferguson che ha finito la sua stagione al minuto 62 di sabato in Bologna-Monza. Oggi il Corriere dello Sport, scrive del problema per il giocatore che ora rischia tanto. Brutto infortunio al ginocchio per Ferguson che ora rischia 5-7 mesi di stop. I tempi di recupero sono lunghissimi per Ferguson e anche il mercato per lui potrebbe ora complicarsi.