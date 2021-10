Bodo Glimt-Roma 6-1: Tiago Pinto si rifiuta di ritirare il premio Colalucci

Premio Colalucci per Tiago Pinto che ringrazia senza ritirarlo. La pesante sconfitta in Conference League per la Roma contro il Bodo Glimt ha fatto sì che il general manager Tiago Pinto si rifiutasse di ritirare il premio Colalucci.

Bodo Glimt-Roma 6-1: Tiago Pinto rifiuta il premio Colalucci

Ko pesante in Conferance per la Roma e Tiago Pinto ha deciso di non presentarsi alla cerimonia per la consegna del premio Colalucci: “Ringrazio gli organizzatori per aver pensato di conferirmi questo riconoscimento cosi prestigioso. Mi ha fatto piacere leggere tra le motivazioni che abbiamo gettato con la proprietà le basi per un futuro migliore e stabile per il Club. Tuttavia, come comprenderete, il rispetto che nutro nei confronti dei tifosi della Roma e della Roma stessa non mi consente di ritirare questo premio all’indomani di una serata così dolorosa per tutti noi”.

