Napoli Calcio - Splendida serata napoletana per Andrea Bocelli. Il cantautore, infatti, è stato ospite in terra partenopea per la serata organizzata da Alessandro Iovino per sostenere i progetti della Fondazione Andrea Bocelli. L'evento si è tenuto presso la sede di Casa Colonica, al Museo di Antonio Luise. "Sono amico di Spalletti, è un grande mister, questo Napoli può farcela", ha riferito il 63enne di nota fede interista.