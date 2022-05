Biglietti Spezia-Napoli, prezzo e modalità d'acquisto: il comunicato

Ultime notizie calcio Napoli - Sono in vendita, a partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 12 maggio 2022, i biglietti per Spezia-Napoli, 38esima giornata di Serie A, in programma allo stadio Alberto Picco, in giorno ed orario da definire.

Biglietti Spezia-Napoli

Biglietti Spezia-Napoli: i dettagli

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

La vendita per il settore ospiti aprirà giovedì 12 maggio alle 16:00 e chiuderà alle ore 19:00 di sabato 21 maggio. In questo settore, per effetto delle disposizioni delle autorità locali, i tagliandi saranno disponibili solo per i possessori di tessera fidelizzazione della SSC Napoli, e potranno essere acquistati esclusivamente nei soli punti vendita della provincia di Napoli, con divieto di vendita on line.

Settore Ospiti: Intero (prezzo unico): 30€

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.