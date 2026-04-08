Parma-Napoli, polverizzati i biglietti nel settore ospiti! Il Tardini è sold-out

Ultime notizie in vista di Parma-Napoli, prossima partita del campionato di Serie A in programma domenica 12 aprile allo stadio Tardini. Le autorità competenti hanno già annunciato il divieto di trasferta per i tifosi napoletani residenti in Campania, ma il settore ospiti a Parma resterà aperto per tutti i tifosi del Napoli residenti in altre regioni.

Parma-Napoli, sold out nel settore ospiti

ParmaLive annuncia la vendita di tutti i 3500 biglietti messi a disposizione dal Parma calcio. Sono tantissimi, infatti, i tifosi del Napoli che arriveranno a Parma da varie città dell'Emilia-Romagna, della Toscana e della Lombardia. È arrivato il sold-out nel settore ospiti.

Dunque anche in trasferta a Parma il Napoli potrà contare sull'apporto della propria tifoseria, nonostante il divieto di trasferta.