La Liga Serie A Cup, Napoli-Barcellona: "Biglietti in prevendita disponibili ora!"

Barcellona Napoli e Napoli Barcellona, biglietti in vendita per entrambe le gare amichevoli di lusso che la SSC Napoli affronterà ad agosto contro il Barcellona di Leo Messi. "Biglietti in prevendita disponibili ora! Don't miss the chance! Pre-sale Code: NAPOLI 7 August - Hard Rock Stadium, Miami (Florida);10 August - Michigan Stadium, Ann Arbor (Michigan)", lo riporta la SSC Napoli sul proprio profilo Twitter.

Barcellona-Napoli biglietti in vendita, le date delle gare