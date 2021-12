Biglietti Juve-Napoli settore ospiti: vendita dal 30 ai residenti in Campania! I prezzi

Ultimissime notizie di Serie A con i biglietti Juve Napoli: settore ospiti aperto ai residenti in Campania per la partita Juventus Napoli: prezzi dei biglietti in vendita dal 30 dicembre 2021.

Biglietti Juve Napoli

Juventus Napoli il 6 gennaio 2022 è la prima grande gara di Serie A del girone di ritorno del campionato italiano. Si parte col botto all’Allianz Stadium con Juve Napoli e sono i nvendita i biglietti dalle prossime ore. Infatti, in vista della sfida, dal 30 Dicembre saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti per Juve Napoli, con la Tribuna Ospiti che sarà riservato ai Residenti in Campania, ma solo quelli in possesso della Fidelity Card.

La vendita dei biglietti Juve Napoli settore ospiti partirà dalle ore 18:00 del 20/12/2021 e solo per i possessori di Fildelity Card. Come da disposizioni della Questura e dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti nella regione Campania.

biglietti juve napoli settore ospiti

Biglietti Juve Napoli Settore Ospiti: prezzi

Sono in vendita dal 30 dicembre 2022 i biglietti Juve Napoli settore ospiti per i tifosi azzurri residenti in Campania. Svelato il prezzo della Tribuna Ospiti dell'Allianz Stadium per Juventus Napoli: prezzi del biglietti:

Settore Ospiti Juve Napoli: Tribuna Ospiti €57 (in vendita dalle ore 10:00 del 30/12/2021).

