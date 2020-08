Bernardeschi, l'agente: "Credo che la Juventus punti ancora su di lui, ma se ci saranno condizioni migliori valuteremo"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Mino Raiola, agente, tra gli altri, di Federico Bernardeschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport a proposito del futuro del suo assistito, accostato anche al Napoli più volte:

"E' consapevole di quello che vuole fare, mi piace perché ci siamo confrontati a lungo e ho visto un ragazzo che non si è seduto. La sua carriera non è a un punto di fine ma di inizio. Io credo sia un giocatore da Juventus, ma se ci saranno condizioni migliori - per lui o per la Juventus - valuteremo. Credo però il club punti ancora su di lui, a prescindere da un contesto nuovo come quello di Pirlo".