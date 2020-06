Benfica, grave infortunio per Grimaldo: stagione finita, era nel mirino di Napoli e Juve

Calciomercato - Brutta tegola per il Benfica di Bruno Lage. E’ più grave del previsto l’infortunio rimediato da Alejandro Grimaldo nel match di Liga Nos contro il Portimonense, per la cronaca finito con il risultato di 2-2. Secondo ‘Record’ il terzino spagnolo, nel mirino di Napoli e soprattutto Juventus, ha rimediato un infortunio ai legamenti del ginocchio sinistro: stando al quotidiano portoghese, la stagione del 24enne finisce qui. Il Benfica trema pure per Jardel: sempre nella gara di mercoledì, l’esperto difensore ha accusato un serio guaio muscolare. Si complicano così i piani di mercato della Juve, ancora alla ricerca di un esterno mancino di livello per la prossima stagione.